Кроме территорий: политолог назвал еще один проблемный вопрос во время переговоров

После обмена пленными, о котором договорились в рамках переговоров, снова встал вопрос реального содержания так называемого прогресса. Формально стороны демонстрируют движение вперед, но за кулисами остаются темы, без которых завершение войны невозможно.

Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, что переговоры уже давно не сводятся только к территориям. Он обозначил еще один ключевой вопрос, вокруг которого на самом деле и будут вестись жесткие дискуссии между сторонами.

Какой вопрос станет ключевым, кроме территорий?

Обмен пленными, о котором договорились во время переговоров, стоит воспринимать прежде всего как политический сигнал, а не гуманитарный прорыв. Для Кремля такие шаги всегда были инструментом тактики, который используется тогда, когда это выгодно в переговорах с Западом. Именно поэтому нынешний обмен политолог связал с желанием Путина не обострять отношения с Дональдом Трампом и продемонстрировать хотя бы минимальный результат.

Обмены для Путина – это не гуманитарная миссия, а исключительно политический инструмент,

– пояснил Денисенко.

Он отметил, что реальный переговорный процесс сейчас идет по условной формуле, где вопрос территорий временно вынесен за скобки. По его словам, стороны пытаются согласовать другой блок пунктов, который должен создать рамку для дальнейших решений. Именно в рамках этих пунктов и можно говорить об осторожном прогрессе, хотя его содержание публично почти не раскрывается.

Сейчас переговоры идут по формуле, когда территории откладывают, а все остальные пункты пытаются согласовать,

– отметил политолог.

Кроме территориального вопроса существует еще один ключевой узел, без которого завершение войны невозможно. Речь идет о санкциях против России, которые для Кремля являются не менее принципиальными, чем вопрос контроля над захваченными землями. Именно вокруг этих двух тем, по его словам, и будет вестись финальная борьба, тогда как все остальные пункты будут оставаться вспомогательными.

План из 20 пунктов является рамкой, а не готовым соглашением

Вадим Денисенко объяснил, что так называемый план из 20 пунктов, который фигурирует в переговорах, не является российским предложением и не может восприниматься как финальный документ. По его словам, речь идет о рабочей рамке, сформированной во взаимодействии Украины и США, которая со временем уже менялась и еще может трансформироваться в зависимости от хода переговоров.

Напомним, Владимир Зеленский публично раскрыл содержание 20-пунктного мирного плана, который назвал рамочным драфтом завершения войны между Украиной, США, Европой и Россией. Документ предусматривает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности с участием США, НАТО и Европы, фиксацию численности ВСУ, вступление Украины в ЕС в определенный срок, механизмы контроля прекращения огня и сложные территориальные компромиссы, которые предлагают обсуждать только на уровне лидеров.

Он отметил, что ключевой вопрос намеренно вынесен за пределы этого перечня. Речь идет о территориях, наполнение которых значительно шире, чем просто географические названия. Именно вокруг этого пункта, вместе с темой санкций против России, и будут вестись финальные дискуссии.

Есть два узловых вопроса, без которых завершение войны невозможно – это территория и санкции,

– подчеркнул политолог.

Участие Украины в переговорах не является выбором между оптимизмом и пессимизмом. Это вынужденная стратегия, которая позволяет сохранять субъектность и не отдавать инициативу другим участникам процесса, даже осознавая жесткость позиции Кремля.

Киев не может выйти из переговоров

Участие Украины в переговорах не означает иллюзий относительно готовности России к компромиссам. Для Киева это вынужденный процесс, от которого нет простого пути отказаться без потерь. Даже при отсутствии быстрого результата переговоры остаются инструментом, который позволяет возвращать людей и держать международную коалицию в рабочем состоянии.

Выйти из переговоров – это самая бессмысленная вещь, которая только может быть,

– отметил Денисенко.

Он отметил, что любое завершение больших войн является длительным и неравным процессом, с паузами, провалами и новыми эскалациями. По его словам, ожидать быстрого финала в ситуации полномасштабной войны было бы нереалистично, а сами переговоры могут длиться месяцами, прежде чем стороны вообще подойдут к финальным вопросам.

Любой процесс окончания войн всегда длительный и предусматривает много раундов,

– пояснил политолог.

Денисенко добавил, что даже ограниченные результаты имеют значение, потому что создают конкретный эффект здесь и сейчас. Он обратил внимание, что именно переговорный формат позволил вернуть из плена сотни украинцев, и это, по его словам, является достаточным аргументом, чтобы не отказываться от диалога, даже понимая все риски и сложность этого пути.

Способны ли делегации принимать решения самостоятельно?

Даже если состав российской делегации стал более "рабочим" и профессиональным, это не означает, что на переговорах появилось пространство для быстрых решений. В таких процессах делегации действуют в рамках четких директив и не могут выходить за рамки, которые определило политическое руководство. Поэтому смена персоналий может влиять на тон и техническое качество разговора, но не отменяет главного ограничения: финальные решения принимаются на самом высоком уровне.

Ни украинская, ни американская, ни российская сторона не могут принимать какие-то моменты без согласования с высшим политическим руководством,

– отметил Денисенко.

Он добавил, что это объясняет, почему даже при наличии прогресса в отдельных пунктах стороны не спешат делать громкие заявления. Переговоры, по его словам, могут быть предметными и даже давать тактические результаты, но ключевые узлы, в частности территории и санкции, будут оставаться заблокированными до тех пор, пока политические лидеры не будут готовы взять на себя ответственность за окончательную формулу.

