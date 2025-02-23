Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко в интервью Укринформу.

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Какие категории пленных для России в приоритете на обмен

Руководитель Секретариата отметил, работа наших переговорщиков иногда заключается в том, что, кроме достижения договоренностей о возвращении наших граждан, приходится уговаривать россиян забирать своих. Ведь на самом деле оккупантам лучше использовать давление на семьи украинских пленных и манипулировать, а не возвращать своих же бойцов из плена.

Также Богдан Охрименко констатировал, у врага огромное количество насильно мобилизованных, сагитированных из колоний зэков. Много мобилизованных с оккупированных территорий, из так называемых псевдореспублик, которых в России не считают своими гражданами. Их воспринимают как "полухохлов", что ничем не отличается, например, от башкира или якута.

Вообще выходцы из малых народов их не интересуют, кроме чеченцев. Они почему-то плюют на своих граждан, но чеченцев готовы забирать. Может быть заинтересованность, когда в плен попадает срочник, поскольку Путин рассказывал своему электорату, что срочники не будут участвовать в боевых действиях. А они реально берут, и мы это показывали,

– подчеркнул руководитель Секретариат Координационного штаба.

Кстати, Украина хорошо понимает, что пленные чеченцы интересны российской стороне и их сателлитам в Чечне. Поэтому Киев пользуется этим.

"Поэтому иногда бывают обмены 40 на 150 наших пленных", – отметил Охрименко.