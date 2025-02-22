Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

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Почему Россия не возвращает "Азов"

Журналисты Укринформа поинтересовались, сколько азовцев удалось вернуть из плена. А также напомнили слова командира 12 бригады Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко, который часто пишет, что в плену у россиян находятся сотни бойцов "Азова".

На "Азовстали" находились смешанные подразделения, там были представители всех видов и родов войск. Прокопенко тогда руководил батальоном "Азов" воинской части 3057. А теперь он руководит всей частью 3057. Возвращение личного состава других подразделений этой части также должно быть в приоритете. Могу сказать, что мы вернули из плена 30% военнослужащих воинской части 3057,

– ответил представитель Коордштаба.

В целом Богдан Охрименко констатировал: Россия не хочет отдавать ни азовцев, ни морпехов. Путин теряет авторитет, когда россияне узнают об обменах "Азова", потому что там бригаду объявили террористической организацией.

"А морпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, что после возвращения готовы снова присоединиться к рядам Вооруженных сил. Поэтому если военных других подразделений – ТрО, сухопутки, ГПСУ, которых мы называем защитниками гарнизона Мариуполь, – возвращают, то по морпехам и азовцам действительно есть проблема", – добавил Охрименко.

Напомним, во время последнего обмена 5 февраля в Украину вернулись 150 бойцов – это тяжелораненые, тяжелобольные и те, кто находился в плену с 2022 года. Но не азовцы.