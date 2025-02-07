В эфире телемарафона уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил 3 категории возвращенных пленных и почему в списках не было азовцев, пишет 24 Канал.

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Кого удалось вернуть

Лубинец рассказал, что 5 февраля из плена удалось вернуть тяжелораненых, тяжелобольных и тех, кто находился в плену с 2022 года. По его словам, уже есть договоренности о следующем обмене пленными.

Однако ты никогда не можешь быть уверенным на 100% в том, о чем договариваешься с российской стороной,

– добавил уполномоченный по правам человека.

Лубинец также подтвердил, что активизировались обменные процессы и ведется работа по переговорам и возвращению украинских военнопленных.

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Почему в списках не было азовцев

Дмитрий Лубинец объяснил, что защитники Мариуполя являются отдельной категорией украинских военнопленных, по которым россияне проводят переговоры с максимальной сложностью. Они пытаются удерживать их в плену как можно дольше.

Особое внимание азовцам, 36 бригаде,

– отметил он.

Проводятся отдельные договоренности по возвращению защитников Мариуполя, а также их посещения и оказания необходимой помощи, пока они находятся в плену.

Перед этим обмен состоялся 15 января. Тогда удалось вернуть 25 украинских военных и гражданских. Вернулись защитники Мариуполя, "Азовстали", Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины.