Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Пономаренко в интервью Korea Times.

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Готов ли Киев передать пленных КНДР

По словам Пономаренко, пленных могут передать "третьим странам", если они сами откажутся возвращаться в КНДР из-за угрозы их жизни на родине. Он отметил, что Киев готов сотрудничать с партнерами в этом вопросе.

В то же время если военнопленные захотят вернуться в Северную Корею, Украина будет обязана их репатриировать в соответствии с Женевскими конвенциями.

На вопрос о том, вела ли Украина переговоры с КНДР по обмену пленными, Пономаренко назвал этот вопрос "очень деликатным" и воздержался от ответа.

"Чтобы предотвратить негативное влияние на процесс, было бы целесообразно пока воздержаться от преждевременных комментариев по этому поводу", – подчеркнул посол.

Напомним, что 11 января стало известно, что украинским военным удалось взять в плен первых двух военных из Северной Кореи в Курской области. В Киеве они пообщались со следователями СБУ.