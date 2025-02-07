В етері телемарафону уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець озвучив 3 категорії повернутих полонених і чому у списках не було азовців, пише 24 Канал.

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Кого вдалося повернути

Лубінець розповів, що 5 лютого з полону вдалося повернути важкопоранених, важкохворих та тих, хто перебував у полоні з 2022 року. За його словами, вже є домовленості щодо наступного обміну полоненими.

Проте ти ніколи не можеш бути впевненим на 100% у тому, про що домовляєшся з російською стороною,

– додав уповноважений з прав людини.

Лубінець також підтвердив, що активізувалися обмінні процеси та ведеться робота щодо перемовин і повернення українських військовополонених.

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Чому у списках не було азовців

Дмитро Лубінець пояснив, що оборонці Маріуполя є окремою категорією українських військовополонених, щодо яких росіяни проводять переговори з максимальною складністю. Вони намагаються утримувати їх у полоні якомога довше.

Особлива увага азовцям, 36 бригаді,

– зазначив він.

Проводяться окремі домовленості щодо повернення оборонців Маріуполя, а також їхнього відвідування та надання необхідної допомоги, поки вони перебувають у полоні.

Перед цим обмін відбувся 15 січня. Тоді вдалося повернути 25 українських військових та цивільних. Повернулися захисники Маріуполя, "Азовсталі", Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.