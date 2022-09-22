Винничанин Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" три месяца провел в Мариуполе как парамедик полка "Азов". Впоследствии еще четыре месяца был в заключении у россиян.

Важно Из плена обменяли нескольких защитников "Азовстали": среди них "Пташка" и глава полиции Мариуполя

Что известно об одном из героев Украины

Назар всегда мечтал быть военным и служить в полку "Азов". Когда ему исполнилось 18 лет, парень пошел в ряды полка. К началу полномасштабного вторжения россии он успел послужить лишь 10 месяцев, освоил курсы парамедика и получил орден "За мужество" III степени за спасение раненых.

После 24 февраля, когда в Мариуполе уже шли бои, Назара контузило. Позже он получил осколочное ранение в лицо и перелом ребер. Своим родным он об этом не рассказал. Когда Мариуполь уже был в окружении российских войск Назар с защитниками Мариуполя оказался на "Азовстали". Там он все еще спасал гражданских и военных.

Мама Гринцевича рассказала, что сын написал ей последнее сообщение 17 мая. Тогда он сказал, что не знает, когда снова появится на связи. После приказа президента Владимира Зеленского Назар вместе с собратьями сложил оружие.

Гринцевич провел в плену оккупантов четыре месяца. Сейчас он один из 215 героев, которых 21 сентября удалось вернуть домой.

Как Зеленский поблагодарил защитников Мариуполя

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к обмену. Он добавил, что все спецслужбы сработали отлично. По его словам, мы увидим всех наших ребят и всех, кто помогал их вернуть.

Возвращение защитников "Азовстали": последние новости

21 сентября домой вернулись 215 украинских защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". В соцсетях одна за другой публиковали фото бойцов. Уже есть полный список имен украинских героев, которых удалось спасти.

В преддверии масштабного обмена президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что Киеву и москве удалось договориться об освобождении своих бойцов. Кроме того, Эрдоган добавил, что Украина должна вернуть все свои земли, которые оккупировала россия.

Отметим, что из плена освободили Екатерину Полищук, которую большинство знает по позывному "Пташка". А также начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. Кроме того, домой вернулись командиры полка "Азов" Денис Прокопенко и Святослав Паламарь.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объяснил, почему путин не сорвал соглашение об обмене. По его словам, глава кремля не мог этого сделать после анонса Эрдогана.

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