Вінничанин Назарій Гринцевич із позивним "Грінка" три місяці провів у Маріуполі як парамедик полку "Азов". Згодом ще чотири місяці був ув'язнений у росіян.

Важливо З полону обміняли кількох захисників "Азовсталі": серед них "Пташка" і глава поліції Маріуполя

Що відомо про одного із героїв України

Назар завжди мріяв бути військовим і служити у полку "Азов". Коли йому виповнилося 18 років, хлопець пішов до лав полку. До початку повномасштабного вторгнення росії, він встиг послужити лише 10 місяців, освоїв курси парамедика й отримав орден "За мужність" III ступеня за порятунок поранених.

Після 24 лютого, коли у Маріуполі вже точилися бої, Назара контузило. Пізніше він отримав осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Своїм рідним він про це не розповів. А коли Маріуполь вже був в оточенні російських військ, то Назар із захисниками Маріуполя опинився на "Азовсталі". Там він все ще рятував цивільних і військових.

Мама Гринцевича розповіла, що син написав їй останнє повідомлення 17 травня. Тоді він сказав, що не знає, коли знову з'явиться на зв'язку. Адже після наказу президента Володимира Зеленського Назар разом із побратимами склав зброю.

Гринцевич провів у полоні окупантів чотири місяці. А нині він один із 215 героїв, яких 21 вересня вдалося повернути додому.

Як Зеленський подякував захисникам Маріуполя

Президент Володимир Зеленський подякував усім причетним до обміну. Він додав, що всі спецслужби спрацювали на відмінно. За його словами, ми побачимо усіх наших хлопців і всіх тих, хто допомагав їх повернути.

Повернення захисників "Азовсталі": останні новини

21 вересня додому повернулися 215 українських захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". У соцмережах одне за одним публікували фото бійців. Вже є повний список імен українських героїв, яких вдалося врятувати.

Напередодні масштабного обміну президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомляв, що Києву та москві вдалося домовитися щодо звільнення своїх бійців. Крім того, Ердоган тоді додав, що Україна має повернути всі свої землі, які окупувала росія.

Зауважимо, що з полону звільнили Катерину Поліщук, яку більшість знає за позивним "Пташка". А також начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна. Крім того, додому повернулися командири полку "Азов" Денис Прокопенко та Святослав Паламар.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснив, чому путін не зірвав угоду про обмін. За його словами, очільник кремля не міг цього зробити після анонсу Ердогана.

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