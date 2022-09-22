Про повернення захисників "Азовсталі" Володимир Зеленський розповів у ефірі каналу "Рада", передає 24 канал. Він також зазначив, що сьогодні дуже важливий та психологічно нелегкий день для українців.

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Дякую усім, хто сприяв цьому обміну, я гадаю, ми ще побачимо всіх наших хлопців і всіх тих, хто допомагав їх повернути,

– зазначив Зеленський.

Зеленський каже, що ми могли обміняти Медведчука на меншу кількість наших героїв. "Але сьогодні такі новини, що всій державі, вибачте, є за що випити", – додає президент.

Володимир Зеленський резюмує, що хлопці повинні знати – ми працюємо над тим, щоб повернути всіх. Ми обов’язково зробимо все, аби ви побачили своїх рідних, заявив він.

Масштабний обмін полоненими 21 вересня 2022 року

Перші фотографії з успішного звільнення з полону захисників "Азовсталі" з'явилося у мережі ввечері 21 вересня.

Відомо, що у рамках обміну полоненими додому повернулися Михайло Діанов, Катерина "Пташка" Поліщук, вагітна медик Мар'яна Мамонова, поліцейський Святослав Єрмолов, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, Дмитро Козацький, Давид Хімік та інші герої.

Крім того, окупанти звільнили з полону командири полку "Азов" Деніса Прокопенка та його заступника Святослава Паламара, а також командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського.