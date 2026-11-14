Лубинец рассказал, сколько украинцев могут освободить в ходе нового обмена пленными

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Adv

популярные видео

Каким будет предстоящий обмен?

По словам омбудсмена, после появления официальной информации о подготовке масштабного обмена он связался с российским омбудсменом Яной Лантратовой, чтобы уточнить количество людей, которых планируют освободить.

Лантратова подтвердила, что речь идет как минимум о 1000 человек. В то же время окончательное число еще может вырасти до 1200 или даже 1500 человек.

Также Лубинец предложил включить в обмен не только военнопленных, но и гражданских украинцев. По его словам, российская сторона согласилась рассмотреть это предложение.

Что известно о подготовке нового обмена пленными?

12 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку крупнейшего за время полномасштабной войны обмена пленными между Украиной и Россией.

Глава государства предполагал, что обмен может состояться по формуле "1200 на 1200" или "1300 на 1300".

К подготовке обмена также присоединились представители администрации президента США. В частности, спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.