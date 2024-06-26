Мать защитника Оксана Латанская в комментарии СМИ подтвердила возвращение сына. Стоит заметить, что она также является основательницей общественной организации "Стальная Гвардия", которая помогает украинским военнослужащим.

Важно Освобождение 90 украинцев из российского плена: СБУ показала эксклюзивное видео

Мать защитника поделилась эмоциями после возвращения сына из плена

Мать в комментарии СМИ рассказала, что увидела на фотографии освобожденных из плена собственного сына – Виталия. Женщине уже удалось поговорить с сыном и теперь она едет на встречу к нему.

Женщина призналась, что ей сложно описать свои эмоции, ведь она ждала этой встречи 2 года.

Эмоции очень трудно передать. Я на самом деле об этом дне мечтала, представляла его, он мне снился. Но кроме слез, знаете, радости, больше ничего не произошло, ни одна заготовка не сработала. "Мамочка, я дома, я в Украине". И потом, конечно, "Мамочка, не плачь. Со мной всё хорошо",

– поделилась женщина.

В то же время мать добавила, что не боится увидеть собственного сына истощенным или больным. Женщина подчеркнула, что нет проблем, которые невозможно было решить, главное для нее – он вернулся из плена.

Радостной вестью Оксана Латанская поделилась и в сети. На своей странице она опубликовала сообщение, в котором поблагодарила всех, кто работает над возвращением украинских защитников из плена. Она также поделилась, что ее сын Виталий провел в плену 2 года 1 месяц и 1 неделю.

Кроме Виталия из плена вернулись еще 17 военнослужащих из Кривого Рога.

Справка. Виталий Сенченко защищал аэропорт Мариуполя от российских оккупантов. В апреле 2022 года военный переплыл морской залив, чтобы попасть на "Азовсталь". В мае он вместе с собратьями вышел с территории завода и оказался во вражеском плену.