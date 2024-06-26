Стоит отметить, что в результате обмена было возвращено 52 защитника "Азовстали". Однако, к сожалению, не было ни одного азовца.

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Как выглядел обмен 90 украинских пленных

В Службе безопасности отметили, что возвращение 90 украинских военнопленных домой – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!

– отметили в СБУ.

Эксклюзивное видео по обмену 90 украинских пленных / Видео СБУ

Представители службы также подчеркнули, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца.

Что известно о новом возвращении украинских пленных