Стоит отметить, что в результате обмена было возвращено 52 защитника "Азовстали". Однако, к сожалению, не было ни одного азовца.
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Как выглядел обмен 90 украинских пленных
В Службе безопасности отметили, что возвращение 90 украинских военнопленных домой – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!
– отметили в СБУ.
Эксклюзивное видео по обмену 90 украинских пленных / Видео СБУ
Представители службы также подчеркнули, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца.
Что известно о новом возвращении украинских пленных
- Владимир Зеленский вечером 25 июня написал, что Украина смогла вернуть домой еще 90 военнопленных. Среди них были воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак также сообщил, что среди возвращенных военнопленных также были и защитники Мариуполя, в частности завода "Азовсталь". Также были и пленные украинцы с ЧАЭС.
- Ассоциация семей защитников "Азовстали" отметила, что среди возвращенных защитников нет бойцов бригады "Азов". Кроме того, в комментарии в комментарии 24 Канала соорганизатор ассоциации Анна Науменко объяснила, что группа возмущена тем, что на фото у освобожденных бойцов есть флаг Крепость Азовсталь с первым шевроном "Азова".