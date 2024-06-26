Варто зазначити, що внаслідок обміну було повернуто 52 захисники "Азовсталі". Однак, на жаль, не було жодного азовця.

До теми Перші миті повернення додому військовополонених: кадри, від яких щемить серце

Як виглядав обмін 90 українських полонених

У Службі безпеки зазначили, що повернення 90 українських військовополонених додому – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність!

– зауважили в СБУ.

Ексклюзивне відео з обміну 90 українських полонених / Відео СБУ

Представники служби також підкреслили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента України й повернути з полону кожного українця.

Що відомо про нове повернення українських полонених