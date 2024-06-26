Варто зазначити, що внаслідок обміну було повернуто 52 захисники "Азовсталі". Однак, на жаль, не було жодного азовця.
До теми Перші миті повернення додому військовополонених: кадри, від яких щемить серце
Як виглядав обмін 90 українських полонених
У Службі безпеки зазначили, що повернення 90 українських військовополонених додому – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність!
– зауважили в СБУ.
Ексклюзивне відео з обміну 90 українських полонених / Відео СБУ
Представники служби також підкреслили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента України й повернути з полону кожного українця.
Що відомо про нове повернення українських полонених
- Володимир Зеленський ввечері 25 червня написав, що Україна змогла повернути додому ще 90 військовополонених. Серед них були воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також повідомив, що серед повернутих військовополонених також були і захисники Маріуполя, зокрема заводу "Азовсталь". Також були і полонені українці з ЧАЕС.
- Асоціація родин захисників "Азовсталі" зазначила, що серед повернутих захисників немає бійців бригади "Азов". Окрім того, у коментарі 24 Каналу співорганізаторка асоціації Ганна Науменко пояснила, що група обурена тим, що на фото у звільнених бійців є прапор Фортеця Азовсталь з першим шевроном "Азову".