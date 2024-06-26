Мати захисника Оксана Латанська в коментарі ЗМІ підтвердила повернення сина. Варто зауважити, що вона також є засновницею громадської організації "Сталева Гвардія", котра допомагає українським військовослужбовцям.

Важливо Звільнення 90 українців з російського полону: СБУ показала ексклюзивне відео

Мати захисника поділилася емоціями після повернення сина з полону

Мати в коментарі ЗМІ розповіла, що побачила на фотографії звільнених з полону власного сина – Віталія. Жінці вже вдалося поговорити з сином і тепер вона їде на зустріч до нього.

Жінка зізналася, що їй складно описати свої емоції, адже вона чекала на цю зустріч 2 роки.

Емоції дуже важко передати. Я насправді про цей день мріяла, уявляла його, він мені снився. Але крім сліз, знаєте, радості, більше нічого не відбулося, жодна заготовка не спрацювала. "Мамусю, я вдома, я в Україні". І потім, звичайно, "Мамочко, не плач. Зі мною все добре",

– поділилася жінка.

Водночас мати додала, що не боїться побачити власного сина виснаженим чи хворим. Жінка наголосила, що немає проблем, які б неможливо було розв'язати, головне для неї – він повернувся з полону.

Радісною звісткою Оксана Латанська поділилася й у мережі. На своїй сторінці вона опублікувала допис, у якому подякувала усім, хто працює над поверненням українських захисників з полону. Вона також поділилася, що її син Віталій провів у полоні 2 роки 1 місяць 1 тиждень.

Окрім Віталія з полону повернулися ще 17 військовослужбовців з Кривого Рогу.

Довідка. Віталій Сенченко захищав аеропорт Маріуполя від російських окупантів. У квітні 2022 року військовий переплив морську затоку, щоб потрапити на "Азовсталь". У травні він разом з побратимами вийшов із території заводу й опинився у ворожому полоні.