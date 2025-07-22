Значительная часть также умерла, но через 2 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

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Почему освобожденные российские пленные погибают?

Согласно расследованию, значительная часть из этих солдат погибла во время так называемых "мясных штурмов", еще часть была убита сослуживцами.

По собранной информации, из исследуемой выборки только 15 человек, вернувшихся из плена, прожили длительное время после обмена. Зато 71 бывший пленный погиб в течение первого года, еще 46 – в пределах следующих двух лет.

Подавляющее большинство из них погибли во время "мясных штурмов". Некоторых ликвидировали собственные товарищи по оружию.

Журналисты проекта общались с родственниками погибших, которые подтвердили: большинство освобожденных почти сразу после обмена отправляют снова на передовую, без права на отпуск или даже кратковременное возвращение домой.

Некоторых из них сразу берут под особый контроль, а впоследствии – используют в наиболее опасных участках, фактически "пускают в расход".