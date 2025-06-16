Кадрами в понедельник, 16 июня, поделилась в Facebook Елена Золотарева, передает 24 Канал. Она поблагодарила Елену Юрчину за разрешение и пожелала скорейшего восстановления освобожденному Александру.

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Как выглядят 3 года плена

Что вы знаете о ненависти? Так выглядят 3 года российского плена... Наш Мариуполь россияне уничтожили вместе с мирняком и в канцлагеря попали мои знакомые, друзья, ученики. Просто потому, что они стали на защиту родного города, который пришел захватывать враг,

– написала Золотарева.

Освобожденный Александр после 3 лет российского плена / Фото Елены Золотаревой

Напомним, во время переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились о согласовании порядка упрощенного возвращения тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Киев первым начал выполнение процедуры по формуле "бессрочного санитарного обмена".

Последний обмен состоялся в субботу, 14 июня. В ГУР отметили, что значительная часть освобожденных попала в плен во время обороны Мариуполя.

Большинство освобожденных – офицеры, также среди них есть младшие 25 лет. Домой вернулись украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.