Кадрами в понеділок, 16 червня, поділилася у Facebook Олена Золотарьова, передає 24 Канал. Вона подякувала Олені Юрчиній за дозвіл та побажала найскорішого відновлення звільненому Олександру.

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Як виглядають 3 роки полону

Що ви знаєте про ненависть? Так виглядають 3 роки російського полону… Наш Маріуполь росіяни знищили разом з мирняком і в канцтабори потрапили мої знайомі, друзі, учні. Просто тому, що вони стали на захист рідного міста, яке прийшов захоплювати ворог,

– написала Золотарьова.

Звільнений Олександр після 3 років російського полону / Фото Олени Золотарьової

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовилися про узгодження порядку спрощеного повернення важкопоранених і важкохворих військовополонених. Київ першим розпочав виконання процедури за формулою "безстрокового санітарного обміну".

Останній обмін відбувся в суботу, 14 червня. У ГУР зазначили, що значна частина звільнених потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених – офіцери, також серед них є молодші 25 років. Додому повернулися українці, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.