Но в плену оккупантов остаются еще многие наши военные и гражданские. Об этом в интервью BBC News Украина рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Нужно потребовать отпустить их. Они не могут быть обменены, их нужно вернуть и среди них очень много женщин. Женщин нужно освобождать, потому что с ними они ведут себя страшно,

– сказала она.

Верещук подчеркнула, что над пленными издеваются, избивают, подвергают пыткам. Поэтому мир не должен только смотреть и молча наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме.

Сколько украинцев в плену

По данным министра, в плену российских оккупантов еще находятся несколько тысяч наших граждан. Речь примерно идет о двух с половиной тысячах.

"Худшее, что там остаются гражданские. Что касается женщин, то из Азовстали вышла 131 женщина, а поменяли только несколько. Можно только представить, сколько женщин сейчас ждет освобождения", – сказала Верещук.

Как живут те, кого вернули из плена

После обмена наших защитников вечером 21 сентября оказалось, что все они находятся в ужасном состоянии. Оккупанты над ними издевались, наши воины голодали, не получали должной медицинской помощи. Да, украинцы организовали сбор средств для легендарного морского пехотинца Михаила Дианова и собрали сумму за сутки. Воину не хватает 4 сантиметра кости, он истощен.

Украине в тот вечер удалось вернуть более 200 украинцев из российского плена, а с ними – и маму сестер из Мариуполя. Отец Кристины и Влады был военным и отдал жизнь за Украину. Их мать, тоже военная, была среди защитников "Азовстали" и попала в плен несколько месяцев назад.

Также из российского плена удалось освободить Екатерину Полищук, известную как "Птичка" из "Азовстали". В ночь на 24 сентября "Птичка" опубликовала первое сообщение после плена. Она поблагодарила за поддержку.

Узнайте детали освобождения наших пленных: смотрите видео