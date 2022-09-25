Але в полоні окупантів залишаються ще багато наших військових та цивільних. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Уже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба вимагати відпускати їх. Вони не можуть бути обміняні, їх треба повернути і серед них є дуже багато жінок. Жінок треба визволяти, бо з ними вони поводять себе страшно,

– сказала вона.

Верещук наголосила, що над полоненими знущаються, б'ють, піддають тортурам. Тому світ не має лише дивитись і мовчки спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі.

Скільки українців у полоні

За даними міністерки, в полоні російських окупантів ще перебувають кілька тисяч наших громадян. Мова приблизно йде про дві з половиною тисячі.

"Найгірше, що там залишаються цивільні. Щодо жінок, то з Азовсталі вийшла 131 жінка, а поміняли наразі лише кілька. Можна тільки уявити, скільки жінок зараз чекає визволення", – сказала Верещук.

Як живуть ті, кого повернули з полону

Після обміну наших захисників увечері 21 вересня, виявилося, що всі вони перебувають у жахливому стані. Окупанти над ними знущалися, наші воїни голодували, не отримували належної медичної допомоги. Так, українці організували збір коштів для легендарного морського піхотинця Михайла Діанова і зібрали суму за добу. Воїну не вистачає 4 сантиметри кістки, він виснажений.

Україні того вечора вдалося повернути понад 200 українців з російського полону, а з ними – й маму сестер з Маріуполя. Батько Христини та Влади був військовим та віддав життя за Україну. Їхня мати, теж військова, була серед захисників "Азовсталі" та потрапила у російський полон декілька місяців назад.

Також з російського полону вдалося визволити Катерину Поліщук, яка відома як "Пташка" з "Азовсталі". У ніч проти 24 вересня "Пташка" опублікувала перший допис після полону. Вона подякувала за підтримку.

Дізнайтесь деталі звільнення наших полонених: дивіться відео