Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій заявила, як українці на непідконтрольних землях мають ставитися до "референдумів". Про це, повідомляє 24 канал, вона сказала в ефірі національного телемарафону.

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Звернення Верещук до українців на ТОТ

Відповідаючи на запитання журналіста, Ірина Верещук звернулася до українців на тимчасово окупованих територіях. Високопосадовиця переконана, що за можливості, громадяни нашої держави мають ігнорувати псевдоголосування.

Я вкотре закликаю українських громадян, які зараз, на жаль, вимушено перебувають на ТОТ не брати участь в жодних "референдумах". Ігнорувати. Не йти. Не брати участь в дільничних комісіях,

– сказала Верещук.

Також на думку віцепрем'єрки, повне ігнорування незаконних "голосувань" допоможе Збройним Силам України та безпосередньо тим жителям, які зараз в окупації.

Як розцінювати дії росії

На початку своєї промови Верещук також зазначила, що заяви росії не мають сенсу. Ворожа сторона може говорити будь-які нісенітниці, однак ми не маємо на них звертати увагу.

Вони можуть заявляти все, що завгодно. Для нас це не має жодного значення. А от для них такі заяви – це посилення санкцій та збільшення військової допомоги для України,

– сказала чиновниця.

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірне "термінове звернення путіна". За його словами, Україні має бути байдуже на заяви ворога, бо ми уже більше як пів року протистоїмо російській агресії.

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