Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявила, как украинцы на неподконтрольных землях должны относиться к "референдумам". Об этом, сообщает 24 канал, она сказала в эфире национального телемарафона.

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Обращение Верещук к украинцам на ВОТ

Отвечая на вопросы журналиста, Ирина Верещук обратилась к украинцам на временно оккупированных территориях. Чиновница убеждена, что по возможности, граждане нашего государства должны игнорировать псевдоголосование.

Я еще раз призываю украинских граждан, которые сейчас, к сожалению, вынужденно находятся на ВОТ, не участвовать ни в каких "референдумах". Игнорировать. Не ходить. Не участвовать в участковых комиссиях,

– сказала Верещук.

Также по мнению вице-премьера, полное игнорирование незаконных "голосований" поможет Вооруженным Силам Украины и непосредственно тем жителям, которые сейчас находятся в оккупации.

Как расценивать действия россии

В начале своей речи Верещук также отметила, что заявления россии не имеют смысла. Враждебная сторона может нести любой вздор, однако мы не должны на него обращать внимание.

Они могут заявлять все, что угодно. Для нас это не имеет никакого значения. А вот для них такие заявления – это усиление санкций и увеличение военной помощи для Украины,

– сказала чиновница.

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятное "срочное обращение путина". По его словам, Украине должно быть безразлично заявления врага, потому что мы уже более полугода противостоим российской агрессии.

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