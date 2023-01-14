В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что оккупанты активизировали спецоперации, призванные расшатывать общественные настроения в Украине. Враг использует меры, организованные в поддержку военнопленных, как информационные поводы. В частности, говорится об акции, которая прошла в Киеве.

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Россия сорвала обмен военнопленными

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что подконтрольные России ресурсы распространяют в медиапространстве вражеские нарративы, которые фактически призывают к капитуляции Украины. В частности, кремлевские пропагандисты сообщили, что на акции в Киеве якобы:

требовали "прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией",

обратились к посольствам с "требованием прекратить поставки вооружения".

Заметим, что сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения несложно догадаться. Враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и нанес,

– говорится в сообщении.

В Штабе добавили, что идет жестокая и кровавая война, начатая путинской Россией, и как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него чрезвычайно болезненны.

"Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных. Наша победа сможет освободить всех пленных, получить компенсации от России за нанесенный ущерб и оградить будущие поколения украинцев от российского империализма на длительное время", – добавили специалисты.

Поэтому украинцев призывали не помогать своими бессознательными действиями вражеской пропаганде. ️

"Координационный штаб по обращению с военнопленными открыт к сотрудничеству со всеми общественными объединениями семей военнопленных и пропавших без вести при особых обстоятельствах. Общественная приемная Штаба действует в Киеве, а региональные консультационные центры – в Николаеве, Виннице и Харькове", – напомнили специалисты.

Кратко о предварительном обмене военнопленными