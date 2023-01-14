У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що окупанти активізували спецоперації, покликані розхитувати суспільні настрої в Україні. Ворог використовує заходи, організовані на підтримку військовополонених, як інформаційні приводи. Зокрема, мовиться про акцію, яка відбулася у Києві.

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Росія зірвала обмін військовополоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що підконтрольні Росії ресурси поширюють в медіапросторі ворожі наративи, які фактично закликають до капітуляції України. Зокрема, кремлівські пропагандисти повідомили, що на акції в Києві нібито:

вимагали "припинити бойові дії та почати перемовини з Росією",

звернулися до посольств з "вимогою припинити постачання озброєння".

️Зазначимо, що сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися. Ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав,

– мовиться у повідомленні.

У Штабі додали, що триває жорстока і кривава війна, яку розпочала путінська Росія, і як би не ворог не показував, що йому не шкодять втрати, але вони для нього надзвичайно болючі.

"Тільки на взятих у полон власних командирів та солдат росіяни згодні міняти наших військових. Наша перемога зможе визволити всіх полонених, отримати компенсації від Росії за завдану шкоду та захистити майбутні покоління українців від російського імперіалізму на тривалий час", – додали фахівці.

Тому українців закликали не допомагати своїми несвідомими діями ворожій пропаганді. ️

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкритий до співпраці з усіма громадськими об'єднаннями родин військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин. Громадська приймальня Штабу діє у Києві, а регіональні консультаційні центри – у Миколаєві, Вінниці та Харкові", – нагадали спеціалісти.

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