Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Напомним, что 14 декабря домой в Украину вернулись еще 64 военнослужащих.

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Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию,

– заявил Юсов.

По его словам, позиция №1 в антирейтинге – принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий. А все остальное – начинается крайне трудный процесс.

"Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для оккупантов, тем меньше к нему интерес", – отметил представитель военной разведки.

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