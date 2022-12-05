Президент Владимир Зеленский показал подробности, как это происходит. Он подчеркнул, что следует понимать, сколько усилий прилагают для возвращения даже одного человека. Презентовали фильм "Возвращение".

Кстати Сколько украинских защитников уже освободили из российского плена

Домой вернут всех

Глава государства заверил, что ни один украинец не будет оставлен в российских тюрьмах, лагерях и "изоляциях". Помнит обо всех.

Настанет день – поздравим снова на свободе. В Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Картина демонстрирует, как вся команда работает и что стоит за процессами обмена. В фильме показывают трогательные кадры момента возвращения украинцев.

Последние обмены пленными

1 декабря Украина вернула 50 своих защитников. Там были защитники Мариуполя и "Азовстали", а также пленники, которые были в Оленовке. Среди них много раненых.

26 ноября из плена освободили еще 12 украинцев. Домой вернулись воины, защищавшие остров Змеиный, ЧАЭС и Мариуполь. Кроме того, вернули троих гражданских.

12 ноября домой вернулись еще 45 защитников Украины , а 19 ноября – трое морских пехотинцев.

В Минобороны рассказали, что в целом из российского плена уже освободили 1331 человека.