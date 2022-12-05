Президент Володимир Зеленський показав деталі, як це відбувається. Він наголосив, слід розуміти, скільки зусиль докладають для повернення навіть однієї людини. Презентували фільм "Повернення".

До речі Скільки українських захисників вже звільнили з російського полону

Додому повернуть всіх

Глава держави запевнив, що жодного українця не залишать в російських тюрмах, таборах та "ізоляціях". Пам’ятають про всіх.

Настане день – привітаємо знову на свободі. В Україні,

– наголосив Зеленський.

Картина демонструє, як уся команда працює та що стоїть за процесами обміну. У фільмі показують зворушливі кадри моменту повернення українців.

Останні обміни полоненими

1 грудня Україна повернула 50 своїх захисників. Там були оборонці Маріуполя та "Азовсталі", а також полонені, що були в Оленівці. Серед них – багато поранених.

26 листопада з полону звільнили ще 12 українців. Додому повернулись воїни, що захищали острів Зміїний, ЧАЕС та Маріуполь. Крім того, повернули трьох цивільних.

12 листопада, додому повернулися ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.

У Міноборони розповіли, що загалом з російського полону вже звільнили 1331 особу.