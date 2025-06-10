Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое выложил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
К теме Во время нового обмена Украина вернула тяжелораненых и тяжелобольных защитников
Какие многообещающие слова сказал защитник после обмена
Один из защитников, который вернулся в рамках обмена военнопленными 10 июня, сказал, что Украина помнит обо всех своих людях.
За нас Украина не забыла ... Помнила за нас ... Слава Украине!
– подчеркнул Герой.
Защитник растрогал многообещающими словами после обмена / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца
Военнопленный также отметил, что после возвращения домой в первую очередь планирует обнять свою сестру, дочь и внучек.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Украина помнит о каждом, кто еще ждет свободы в российской неволе, а также будет бороться, пока все не вернутся домой.
К слову, 10 июня в новом этапе обмена пленными удалось вернуть раненых и тяжелобольных защитников. По словам президента Владимира Зеленского, все освобожденные нуждаются в немедленной медицинской помощи.