Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое выложил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

К теме Во время нового обмена Украина вернула тяжелораненых и тяжелобольных защитников

Какие многообещающие слова сказал защитник после обмена

Один из защитников, который вернулся в рамках обмена военнопленными 10 июня, сказал, что Украина помнит обо всех своих людях.

За нас Украина не забыла ... Помнила за нас ... Слава Украине!

– подчеркнул Герой.

Защитник растрогал многообещающими словами после обмена / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

Военнопленный также отметил, что после возвращения домой в первую очередь планирует обнять свою сестру, дочь и внучек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Украина помнит о каждом, кто еще ждет свободы в российской неволе, а также будет бороться, пока все не вернутся домой.

К слову, 10 июня в новом этапе обмена пленными удалось вернуть раненых и тяжелобольных защитников. По словам президента Владимира Зеленского, все освобожденные нуждаются в немедленной медицинской помощи.