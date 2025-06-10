Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке виклав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До теми Під час нового обміну Україна поверула важкопоранених і тяжкохворих захисників

Які багатонадійливі слова сказав захисник після обміну

Один із захисників, який повернувся в межах обміну військовополоненими 10 червня, сказав, що Україна пам'ятає про всіх своїх людей.

За нас Україна не забула… Пам'ятала за нас…Слава Україні!

– наголосив Герой.

Захисник зворушив багатонадійливими словами після обміну / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Військовополонений також наголосив, що після повернення додому першочергово планує обійняти свою сестру, доньку та онучок.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що Україна пам'ятає про кожного, хто ще чекає на свободу в російській неволі, а також буде боротися, доки всі не повернуться додому.

До слова, 10 червня в новому етапі обміну полоненими вдалося повернути поранених та тяжкохворих захисників. За словами президента Володимира Зеленського, всі звільнені потребують негайної медичної допомоги.