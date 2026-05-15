Среди освобожденных из плена есть военнослужащие "Азова", – Лубинец

15 мая началась первая часть 74-го обмена пленными "1000 на 1000". Домой вернулись 205 украинцев.

Среди освобожденных есть военнослужащие "Азова". Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Домой возвращаются военные ВСУ, в частности ТрО, НГУ, ГПСУ.



Этот обмен особый тем, что 95% возвращенных сегодня попали в плен еще в 2022 году. Речь идет о 193 защитниках из 205.

Это большая часть защитников Мариуполя, в частности "Азовстали".

Удалось вернуть также воина, который был осужден в России и помилован.

Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те защитники, которых эвакуировали из "Азовстали" ранеными. Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек,

– сообщил Лубинец.

Стоит отметить, что среди домой возвращается преимущественно рядовой и сержантский состав, но есть также офицеры и капитаны. Все они были подтверждены в плену через Международный комитет Красного Креста.

Самому молодому освобожденному – 21 год, старшему – 62 года. Двое защитников 15 мая празднуют день рождения: им 40 и 36 лет.

Еще 21 воин имел или совсем скоро будет иметь день рождения в мае.

Среди возвращенных есть 5 однофамильцев.

Как отметил Лубинец, обмен стал возможным благодаря работе переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в состав которой входят представители различных государственных органов.

За каждым таким событием стоят месяцы ожидания, борьбы и неизвестности. Российский плен для многих украинцев стал местом жестоких испытаний, нечеловеческих условий содержания, психологического и физического давления. Именно поэтому возвращение наших людей – это не просто событие, а чрезвычайно важный гуманитарный процесс и общая победа всего государства!

– отметил Лубинец.

Обмену способствовали США и ОАЭ.