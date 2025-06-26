Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в эфире национального марафона.

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Что рассказал Юсов о реабилитации защитников после плена

Андрей Юсов отметил, что 26 июня удалось вернуть очередную группу наших защитников. Это был очередной этап договоренностей, которые достигли на переговорах в Стамбуле, по формуле "все на всех". Говорится о всех тяжелобольных, тяжелораненых и молодых защитники, которые должны вернуться домой.

Сегодня представители всех 3 групп присутствуют на обмене. Собственно, только что он завершился и кареты скорой помощи и автобусы направляются сейчас к месту оказания первой необходимой медицинской помощи. Уже ждут врачи, представители подразделений, родственники освобожденных из плена,

– отметил заместитель главы Коордштаба.

Юсов подчеркнул, что обмен произошел в символический день сегодня – Международный день поддержки жертв пыток. Это то, с чем Украина сталкивается сегодня.

Чиновник отметил, что у каждого военнопленного своя героическая история.

"Каждый сегодня уже дома, связывается сейчас с родными, и будет проходить длительный процесс реабилитации, возвращения и помощи: и медицинской, и психологической. Вернуться должно не только тело домой, но и ментально и духовно защитники должны вернуться", – отметил Андрей Юсов.

Заместитель Координационного штаба заверил, что такая помощь будет предоставлена, и работа по подготовке следующих этапов уже продолжается.