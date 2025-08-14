Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео ТСН.

Как сын впервые обнял папу после обмена?

Журналисты сняли момент, как после обмена один из пленных наконец смог увидеть своего сыночка. Родные впервые за долгое время смогли обняться.

Папа, папочка!

– кричал сын, не смог сдержать слезы после возвращения родного человека домой.

Сыночек смог обнять своего папу после обмена / Видео ТСН

Кроме того, папа поцеловал своего сына в щечку. Теплые моменты длились недолго, потому что наши пленные должны были ехать на обследование после возвращения на родину, чтобы зафиксировать, в каком состоянии они прибыли после вражеского плена.

К слову, Украина 14 августа смогла вернуть из российской неволи еще 84 своих граждан. Среди них были 51 гражданский и 33 военных.

Самому старшему освобожденному пленному было 74 года. А самому молодому – 26. Среди возвращенных бойцов были также представители мариупольского гарнизона и защитники "Азовстали".