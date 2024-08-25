В День Независимости домой домой вернулись 115 украинцев, которые находились в российском плену. Все спасенные во время 55-го обмена пленными – это военнослужащие-срочники.

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Военные провели более двух лет в плену

После длительного пребывания во вражеском плену собратья наконец имели возможность обняться на родной земле.

Защищали "Азовсталь" и попали в плен. Нас судьба разъединила. Но теперь мы вместе и мы дома!

– делится один из военных.

Во время обмена из плена освободили военных моряков, 3 пограничников, 82 защитники Мариуполя, 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции. Также военнослужащих, которые защищали Киевскую, Донецкую, Херсонскую, Луганскую области.

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Стоит отметить, что во время обмена, который состоялся 24 августа, домой не вернулся ни один спецназовец полка Нацгвардии "Азов". После этого командир бригады Денис "Редис" Прокопенко заявил, что Украина потеряла драгоценный шанс и время.