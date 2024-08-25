У День Незалежності додому повернулися 115 українців, які перебували у російському полоні. Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики.

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Військові провели понад два роки в полоні

Після тривалого перебування у ворожому полоні побратими нарешті мали змогу обійнятися на рідній землі.

Захищали "Азовсталь" та потрапили в полон. Нас доля роз'єднала. Але тепер ми разом і ми вдома!

– ділиться один з військових.

Під час обміну з полону звільнили військових моряків, 3 прикордонників, 82 захисники Маріуполя, 6 нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції. Також військовослужбовців, які боронили Київську, Донецьку, Херсонську, Луганську області.

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Варто зазначити, що під час обміну, який відбувся 24 серпня, додому не повернувся жоден спецпризначенець полку Нацгвардії "Азов". Після цього командир бригади Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що Україна втратила дорогоцінний шанс та час.