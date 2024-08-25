Мережу сколихнуло відео, на якому жінка дізнається про визволення сина з полону.

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Довгоочікувана звістка

Т️ак, вчора, 24 серпня у містечку Сокаль на Львівщині, на щотижневій акції на підтримку українських бранців, виступала Оксана Коляда – мати 22-річного солдата строковика Ореста Коляди, який 28 місяців перебував в полоні.

Саме під час виступу матері на акції, їй повідомили щасливу звістку про звільнення сина з російського полону.

Орест Коляда на момент повномасштабного вторгнення перебував на строковій службі у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Хлопець отрапив в полон 30 квітня 2022 року.

На День Незалежості разом з Орестом додому повернулися 114 солдатів-строковиків.

Мама довідалася про порятунок сина з полону: дивіться відео