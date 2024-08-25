Так військовий відповів на критику командира "Азову" Дениса "Редіс" Прокопенка щодо обміну, який відбувся 24 серпня, на День Незалежності. Тоді "Редіс" заявив, що у цьому обміні вкотре не було жодного "азовця", а дорогоцінний шанс та час були втрачені.

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Військовополонені зазнавали катувань

За словами Максима Колеснікова, понад 30 людей з його підрозділу знаходилися в полоні станом на ранок 24 серпня 2024 року.

Вони там з 20 березня 2022 року. Вчора обміняли 15 з них. Це все строковики. Дехто був у колонії в Володимирській області. Дехто – в Мордовських таборах. Усі два з половиною роки голодували. Всіх катували,

– написав він на своїй сторінці.

Військовий додав, що колишніх військовополонених після повернення чекають місяці реабілітації. За його словами, усі військові були в оточені і здалися після кількох боїв за наказом.

При всій повазі до Редіса, всьому захопленні подвигом Азову, та усьому бажанні повернення героїв Маріуполя – вчора Україна не втратила час та шанс,

– підсумував Максим Колесніков.

Важливо! У День Незалежності додому повернулися 115 українців, які перебували у російському полоні. Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики. Це солдати, сержанти та матроси.

До слова, під час обміну в Україну повернулись прикордонники Херсонського загону, які були у полоні з 24 лютого 2022 року.