Службовці ДПСУ пробули у неволі 2,5 роки, тому ще більш символічно, що їх звільнення відбулося на День Незалежності України.

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Обмін полоненими

У рамках 55-го обміну полоненими в Україну повернулося 115 наших громадян.

Троє з них – прикордонники 79 Херсонського загону. Ці бійці перебували в неволі з першого дня повномасштабного вторгнення,

– вказують у ДПСУ.

Один з щойно повернутих прикордонників каже: "Хлопці, тримайтеся, все буде Україна". У Держприкордонслужбі зазначають, що це незабутній День Незалежності для усієї країни та неймовірний доказ того, наскільки незламними українці є.

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До слова, також з російської неволі вдалося визволити й тих, хто потрапив у ворожий полон ще на початку повномасштабного вторгнення. Також нарешті вдома військові моряки та 82 захисники Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"), а ще 6 нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції й військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.