Питання участі російських солдатів строкової служби в бойових діях є дуже чутливим для очільника Кремля. Про це в етері 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що Путін боїться, що в Росії будуть розхитувати дискусії щодо строковиків.

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Росія ініціювала обмін, аби уникнути заворушень

Мусієнко звернув увагу, що в перші дні операції українських Сил оборони в Курській області деякі російські політики різко заявляли, що ніяких перемовин відтепер Росія вести з Україною не буде, зокрема й щодо обміну військовополонених. Однак все швидко змінилося.

Минуло 2 дні, вони побачили, скільки російських солдатів строкової служби потрапили в полон українських військ, і самі запропонували перемовини щодо обміну. Тому це дуже вразливе питання для Путіна,

– зазначив Мусієнко.

Військовий експерт пригадав ситуацію, яка відбулась в 1960 роки в СРСР, коли випробовували літаки "Ту". Тоді певна їхня модель падала і жінки просто вийшли на злітну смугу та вчинили протест. Як результат – випробування цих літаків відтермінували.

"В Росії є різні рухи солдатських матерів, Путін їх боїться. Бо можуть зараз початися протести на тему строковиків. Де вони? В Курській області. А що там відбувається? Вторгнення українських військ. А що зробила Росія, щоб це зупинити? Комплекс запитань, які можуть потягнутися", – озвучив Мусієнко.

Україна почала розмовляти з позиції сили

Те, що обмін відбувся саме 24 серпня, зі слів військового експерта, означає про те, що Україна змогла натиснути на Росію, яка розуміє тільки позицію сили.

Україна знайшла слабкі місця Росії, далі будуть ще обміни. Це і є позиція сили. Це індикатор того, як потрібно з Росією вести перемовини. Є можливість натиснути й продиктувати свої умови, а росіяни йдуть на поступки, бо в них немає іншого виходу,

– наголосив Мусієнко.

Під час обміну військовополоненими, який відбувся 24 серпня, в Україну повернулися ще 115 українських захисників. Серед них військовослужбовці Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Натомість Росія повернула собі строковиків, які здалися в полон ЗСУ в Курській області.