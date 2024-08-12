Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що не береться засуджувати людей, які пишуть ці листівки та доєднуються до такої акції.

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Активісти через побоювання діють обережно

Яковенко наголосив, якщо на папері активісти напишуть дещо інше, наприклад, заклик зупинити війну, то опиняться у в'язниці. Проти них відразу будуть порушені кримінальні справи по статті за фейки про російську армію.

"З погляду російської держави ніякої війни Росія не веде і все це буцімто наклеп на російську армію. Організатори цього протесту це добре розуміють, тому вони утримуються в межах цієї акції. Ці межі не мають сенсу, ні до чого не приведуть. Коли у людей гинуть діти, вони намагаються хапатися за соломинку, розраховують на доброго царя, на що їм ще можна надітися?", – озвучив Яковенко.

Після рейду в Курську область родичі строковиків, які зникли біля Суджі, намагаються отримати інформацію про них, але російське командування її приховує. Перші російські військові полонені на Курщині виявилася строковиками.