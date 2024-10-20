Наличие так называемого фейкового приговора не является препятствием для того, чтобы вернуть этих людей. Этот обмен является доказательством этого утверждения, отметил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Сколько "осужденных" украинцев в России

По словам Яценко, в рамках 58-го обмена освободили 48 "осужденных" украинцев. Из них 28 человек с большими приговорами: от 6,5 до 15 лет и более. Еще 20 человек имели пожизненное заключение.

Еще около 150 украинцев являются осужденными в России. Это только официально подтвержденные случаи. Власть следит также за историями с судебным преследованием, которые не являются официально подтвержденными, заверил чиновник.

Как правило, гражданским украинцам инкриминируют терроризм, а военнослужащим – военные преступления.

Напомним, что домой вернулся азовец Алексей с опухолью мозга, которому оккупанты присудили пожизненное. Также на родную землю ступил Владислав Андрианов, жених полицейской Марьяны Чечелюк. Защитнику в России дали 25 лет тюрьмы.