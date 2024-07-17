Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что обмен должен состояться утром в среду.

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Киев и Москва намерены обменяться пленными

Как рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом, в целом Украина и Россия намерены обменяться 180 пленными.

Это станет 6 обменом в этом году, осуществленным при посредничестве государства Персидского залива ОАЭ.

Также указывается, что каждая сторона планировала освободить 90 пленных, если соглашение будет выполнено, рассказало западному изданию лицо, пожелавшее остаться неназванным.

Благодаря этому обмену общее количество пленных, которых обменяли в этом году при посредничестве ОАЭ, достигнет почти 1400 человек,

– пишут в Bloomberg.

Важно! 24 Канал пытается связаться с ГУР, чтобы получить комментарий по этому обмену пленными.

Напомним, что Украина 25 июня смогла вернуть домой 90 наших военных, которые находились в плену у оккупантов. Среди тех, кого удалось вернуть, были также и защитники Мариуполя.