Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерело. Зазначається, що обмін має відбутися вранці у середу.

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Київ і Москва мають намір обмінятися полоненими

Як розповіло Bloomberg джерело, що знайоме з питанням, загалом Україна та Росія мають намір обмінятися 180 полоненими.

Це стане 6 обміном цього року, здійсненим за посередництва держави Перської затоки ОАЕ.

Також вказується, що кожна сторона планувала звільнити 90 полонених, якщо угода буде виконана, розповіла західному виданню особа, яка побажали залишитися неназваною.

Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб,

– пишуть у Bloomberg.

Важливо! 24 Канал намагається зв'язатися з ГУР, щоб отримати коментар щодо цього обміну полоненими.

Нагадаємо, що Україна 25 червня змогла повернути додому 90 наших військових, які перебували у полоні в окупантів. Серед тих, кого вдалося повернути, були також і оборонці Маріуполя.