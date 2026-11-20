Речь идет о более чем 1000 человек. Об этом заявил глава государства во время пресс-конференции в Берлине.

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Что известно о новом обмене?

В четверг, 9 ноября, президент Украины присутствовал на заседании "Коалиции желающих". Также на встрече присутствовали американские посредники Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Украинский лидер отметил, что Россия согласилась на обмен более тысячи украинских пленных. По словам Зеленского, договоренности были достигнуты после переговоров американской делегации с российской стороной в Москве 12 ноября. В настоящее время Киев ожидает списки военнопленных и точное количество.

Надеюсь, что в течение недели-двух мы увидим результат и будем точно знать, когда наши люди вернутся домой– заявил Зеленский.

Напомним, что 14 ноября в Белом доме заявляли, что Виткофф и Кушнер приступили к подготовке к обмену. В Вашингтоне говорили, что он должен состояться самым крупным с начала полномасштабной войны.