Йдеться про понад 1000 людей. Про це сказав глава держави під час пресконференції в Берліні.

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Що відомо про новий обмін?

У четвер, 19 листопада, президент України був присутній на засіданні Коаліції охочих. Також зустріч відвідали американські посередники Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Український лідер зазначив, що Росія погодилася на обмін понад тисячі українських полонених. За словами Зеленського, домовленості досягли після переговорів американської делегації з російською стороною в Москві 12 листопада. Наразі Київ очікує на списки військовополонених та точну кількість.

Сподіваюся, що протягом тижня-двох ми побачимо результат і матимемо чітке розуміння, коли наші люди повернуться додому– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 14 листопада у Білому домі заявляли, що Віткофф та Кушнер розпочали підготовку до обміну. У Вашингтоні казали, що він має бути найбільшим з початку повномасштабної війни.