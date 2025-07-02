В рамках обмена "1000 на 1000" Украина вернула России эвакуированных из Курской области россиян
- Во время обмена "1000 на 1000" Украина передала России эвакуированных из Курской области граждан.
- С начала полномасштабного вторжения состоялось 65 обменов, возвращено 5757 военнопленных, 294 гражданских заложника и 1378 детей.
Во время масштабного обмена "1000 на 1000", который проходил с 23 по 25 мая, Украина передала России граждан из Курской области. Они ранее были эвакуированы.
Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил на пресс-конференции 2 июля. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Украина вернула России эвакуированных людей из Курской области
В рамках обмена "1000 на 1000", когда мы вернули гражданских, мы вернули России граждан, которые были эвакуированы с территории Курской области,
– сказал Лубинец.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения произошло уже 65 обменов. Благодаря им удалось вернуть 5757 военнопленных, 294 гражданских заложников, а также 1378 детей.
В то же время, как подчеркнул омбудсмен, пока ни одно государство не выступает эффективным посредником в вопросе освобождения гражданских заложников, удерживаемых Россией.
По словам Лубинца, с начала полномасштабного вторжения было получено более 71 тысячи обращений от семей пленных и без вести пропавших.