В рамках обмена "1000 на 1000" Украина вернула России эвакуированных из Курской области россиян

Во время масштабного обмена "1000 на 1000", который проходил с 23 по 25 мая, Украина передала России граждан из Курской области. Они ранее были эвакуированы.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил на пресс-конференции 2 июля. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Украина вернула России эвакуированных людей из Курской области

В рамках обмена "1000 на 1000", когда мы вернули гражданских, мы вернули России граждан, которые были эвакуированы с территории Курской области,

– сказал Лубинец.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения произошло уже 65 обменов. Благодаря им удалось вернуть 5757 военнопленных, 294 гражданских заложников, а также 1378 детей.

В то же время, как подчеркнул омбудсмен, пока ни одно государство не выступает эффективным посредником в вопросе освобождения гражданских заложников, удерживаемых Россией.

По словам Лубинца, с начала полномасштабного вторжения было получено более 71 тысячи обращений от семей пленных и без вести пропавших.