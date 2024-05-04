Глава нашего государства отметил, что в отношении обмена пленными царят пессимистические настроения. Мол, вернуть всех реально только после окончания войны. Однако президент уверен, что есть возможность сделать это раньше.
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Нужна "практическая площадка"
По словам Зеленского, многие страны поддерживают обмен "всех на всех". Сейчас, говорит лидер, обмены продолжаются, впрочем, они медленные.
"Трек "всех на всех" возможен в одном случае", – отметил президент. Он подчеркнул, что этот вопрос поднимут на саммите в Швейцарии.
Я считаю, что у нас есть возможность сделать это (обмен всех пленных – 24 Канал), попробовать это сделать раньше. Как? Есть практическая площадка – саммит мира. Практической она будет, когда состоится саммит,
– объяснил Зеленский.
Ранее Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите. Это энергетическая и ядерная безопасность, вопрос свободного судоходства и неблокирования Черного и Азовского морей. Также поднимут вопрос обмена. Он включает обмен всех на всех и возвращение украинских детей, депортированных Россией.
Будет ли Россия на Саммите
Как отметил президент, если все участники Саммита поддержат эти вопросы, тогда начнутся детальные наработки и решения вопросов с российской стороной – при посредничестве стран.
Напомним, что Киев неоднократно высказывался об участии России в саммите. На первый саммит в Швейцарии страну – агрессорку не пригласили. Впрочем, не исключено, что она может принять участие в следующих саммитах.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что с 2014 по 2022 год наше государство имело с Москвой 200 раундов переговоров, впрочем, они завершились российским вторжением. По словам министра, заставить Россию соблюдать соглашения могут только две вещи – успех на фронте или коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы.
Саммит в Швейцарии призван создать эту коалицию. Уже после этого возможно общение с российской стороной благодаря посредникам.