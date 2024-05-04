Глава нашої держави зауважив, що стосовно обміну полоненими панують песимістичні настрої. Мовляв, повернути всіх реально лише після закінчення війни. Однак президент впевнений, що є можливість зробити це раніше.
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Потрібен "практичний майданчик"
За словами Зеленського, багато країн підтримують обмін "всіх на всіх". Зараз, каже лідер, обміни тривають, втім, вони повільні.
"Трек "всіх на всіх" можливий в одному випадку", – зазначив президент. Він наголосив, що це питання порушать на саміті у Швейцарії.
Я вважаю, що у нас є можливість зробити це (обмін всіх полонених – 24 Канал), спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик – саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться саміт,
– пояснив Зеленський.
Раніше Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті. Це енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства і неблокування Чорного та Азовського морів. Також порушать питання обміну. Воно включає обмін всіх на всіх і повернення українських дітей, депортованих Росією.
Чи буде Росія на Саміті
Як зазначив президент, якщо всі учасники Саміту підтримають ці питання, тоді розпочнуться детальні напрацювання та розв'язання питань з російською стороною – за посередництва країн.
Нагадаємо, що Київ неодноразово висловлювався про участь Росії у саміті. На перший саміт у Швейцарії країну – агресорку не запросили. Втім, не виключено, що вона може взяти участь у наступних самітах.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що з 2014 по 2022 рік наша держава мала з Москвою 200 раундів переговорів, втім, вони завершилися російським вторгненням. За словами міністра, змусити Росію дотримуватися угод можуть лише дві речі – успіх на фронті або коаліція країн, які поділяють однакові принципи та підходи.
Саміт у Швейцарії покликаний створити цю коаліцію. Вже після цього можливе спілкування з російською стороною завдяки посередникам.