США возобновили передачу разведданных Украине, но Starlink ограничен, – Зеленский

США возобновили передачу Украине разведывательных данных, в частности о запусках российских баллистических ракет. При этом системы связи Starlink и Starshield по-прежнему работают с ограничениями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире Fox News.

Переговоры с США

Зеленский заявил, что возобновление обмена разведданными произошло после его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио 19 октября. В частности, украинские подразделения снова знают о запусках российской баллистики.

Для нас это было критически важно. Было очень опасно не получать заблаговременных предупреждений о баллистических атаках со стороны России. Теперь это работает,

– заверил глава государства.

Несмотря на это, Starlink и Starshield работают в Силах обороны Украины с ограничениями. По словам Зеленского, Рубио пообещал в дальнейшем работать над решением этого вопроса.

В ЕС возмущены ограничениями Starlink

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в Брюсселе раскритиковали ограничения со стороны SpaceX в отношении Украины. Пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам обороны, технологий и космоса Тома Ренье подчеркнул, что корпорация нарушает договоренности.

Последние сообщения о том, что Starlink ограничил предоставление своих услуг в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и противоречат предыдущим договоренностям компании относительно предоставления этих услуг. SpaceX должна срочно возобновить полноценное предоставление услуг в Украине, ведь стране крайне необходима связь как для поддержания контакта между военными и гражданским населением, так и для управления беспилотниками, используемыми для защиты территории,

– призвал Тома Ренье.

Пресс-секретарь ведомства также заявил, что боевые действия наглядно продемонстрировали зависимость безопасности Европы от космических технологий.

В этой сфере Европа должна действовать активнее – это насущная необходимость для нас самих. Именно поэтому мы активно работаем над развертыванием и развитием системы Iris² ("Айрис-скверд") – группировки, которая будет состоять из более чем 300 спутников,

– добавил Ренье.

Представитель Еврокомиссии пояснил, что проект призван создать защищенную спутниковую связь для гражданских и военных нужд. "Мы, безусловно, в полной мере привлечем к этому проекту Украину", – заверил Ренье.