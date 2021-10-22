Обмен родственниками: депутаты платят миллионы из бюджета своим помощникам

За 2 года работы Верховной Рады IX созыва на родственников депутатов, которые работают помощниками у других парламентариев, из госбюджета потратили немалую сумму. В частности, почти 4,5 миллиона гривен.

Больше всего на протяжении этого времени заработала Виктория Улиганец – жена депутата от "Слуги народа" и вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Александра Мережко. Сумма составляет более 754 тысяч гривен.

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Трудоустроить Улиганец на эту должность помог ее муж. Он отметил, что лично предложил жену вместе с другими кандидатами коллеге как помощницу, однако надеялся, что этого не случится.

Кому еще удалось заработать

Жена Алексея Кузнецова

За 1,5 года работы помощницей депутата жена "слуги народа" Алексея Кузнецова Алина заработала более 672 тысяч гривен.

Алина Кузнецова с марта 2020 года работает по трудовому договору у депутата от "Слуги народа" и бывшего участника Квартала-95 Александра Кабанова.

Стоит заметить, что в течение первого года работы на этой должности зарплата Кузнецовой составляла в среднем 21,5 тысячи гривен. Уже в декабре 2020 года "слуга народа" Кабанов повысил сумму до 47,5 тысячи гривен в месяц.

На вопрос журналистов о том, почему Кабанов взял своей помощницей по трудовому договору именно жену Алексея Кузнецова, он ответил: "А что, плохо работает? Законом запрещено?". Он также добавил, что сделал это из-за "квалификации" Кузнецовой.

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Сын Андрея Задорожного

На должности помощника депутата заработал и сын депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного Иван – более 630 тысяч гривен. Сначала нардеп хотел оформить его своим помощником.

В сентябре 2019 года он обратился к руководству Аппарата Верховной Рады с просьбой о зарплате для сына в размере 24 тысячи гривен в месяц. Впрочем, уже через 2 недели он отозвал ее.

После этого Иван Задорожный начал работать помощником по трудовому договору у коллеги своего отца – "слуги народа" Андрея Костина.

За 2 года на этой должности Иван Задорожный в среднем получал чуть более 26 тысяч гривен в месяц. Однако в декабре 2020 года благодаря премии его заработок составил более 52 тысяч гривен.

Иван является сыном профессионального юриста из очень известной юридической фирмы. Для меня это было вопросом деловой репутации при избрании помощника-консультанта,

– заявил Андрей Костин.

Интересно, что дочь Костина, Анастасия, стала помощницей Андрея Задорожного и за 2 года на этой должности тоже заработала почти 600 тысяч гривен.



Иван Задорожный начал работать помощником Андрея Костина / Фото "Схем"

Жена Виктора Черного

Жена члена фракции ОПЗЖ Виктора Черного – Ольга Арканова-Черная в течение неполного года работы помощницей депутата заработала более пол миллиона гривен.

В октябре 2020 года она начала работать у еще одного члена ОПЗЖ Александра Колтуновича. Виктор Черный заявил, что никоим образом не влиял на назначение жены. По словам политика, она сама хорошо знает его коллегу.

Однако в комментарии журналистам Александр Колтунович заявил, что своих помощников, в частности Ольгу Арканову-Черную, не знает.

Кто заработал меньше всего

Сейчас на должности помощниц депутата меньше всего получают Екатерина Батенко и Лилия Черная. Первая жена сопредседателя депутатской группы "За майбутнє" Тараса Батенко, которая работает помощницей по трудовому договору у участницы этой депутатской группы Ирины Констанкевич.

Вторая – падчерица члена ОПЗЖ Виктора Черного. Она работает помощницей по трудовому договору у Федора Христенко.

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В целом журналисты "Схем" насчитали по меньшей мере 12 родственников депутатов, которые работают помощниками у парламентариев за деньги из бюджета. Среди них – 6 жен, 5 детей и одна невестка.