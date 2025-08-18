18 августа в Белом доме состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа с участием европейских лидеров. На повестке дня – , в частности, обсуждение "обмена территориями" с россиянами.

Накануне встречи с Зеленским Дональд Трамп намекнул, что тот может закончить войну, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО. Андрей Сибига ответил, на какие территориальные уступки готов пойти глава государства, во время презентации Программы деятельности правительства, передает 24 Канал.

Какие "красные линии" Украины относительно территорий?

Глава МИД подчеркнул, что президент Украины поехал в Вашингтон с сильной позицией, скоординированной со всеми своими союзниками.

Крым – это Украина,

– заявил министр.

Ответ на все территориальные вопросы, напомнил чиновник, содержатся в Конституции Украины. Об этом, заметил Сибига, неоднократно говорил и сам президент Зеленский.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа 18 августа?