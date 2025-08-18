Пойдет ли Украина на признание Крыма российским: Сибига очертил "красные линии" по территориям
- Зеленский и Трамп обсудят возможности урегулирования войны во время встречи в Белом доме.
- Ответы на территориальные вопросы – в Конституции Украины.
18 августа в Белом доме состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа с участием европейских лидеров. На повестке дня – , в частности, обсуждение "обмена территориями" с россиянами.
Накануне встречи с Зеленским Дональд Трамп намекнул, что тот может закончить войну, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО. Андрей Сибига ответил, на какие территориальные уступки готов пойти глава государства, во время презентации Программы деятельности правительства, передает 24 Канал.
Какие "красные линии" Украины относительно территорий?
Глава МИД подчеркнул, что президент Украины поехал в Вашингтон с сильной позицией, скоординированной со всеми своими союзниками.
Крым – это Украина,
– заявил министр.
Ответ на все территориальные вопросы, напомнил чиновник, содержатся в Конституции Украины. Об этом, заметил Сибига, неоднократно говорил и сам президент Зеленский.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа 18 августа?
- 15 августа состоялся так называемый "исторический саммит" на Аляске между Путиным и Трампом.
- Глава Кремля отказался от прекращения огня и очертил свое видение мирного соглашения с Украиной. Диктатор хочет, чтобы ВСУ вывели войска с Донбасса, признание Крыма российским, по крайней мере частично снятие санкций и много других "пряников". Полный список требований Путина опубликовало издание Reuters.
- После саммита с Путиным Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Как пишут медиа, во время этого разговора президент Украины отказался выводить войска с Донбасса.
- По данным издания Bloomberg, на встречи с Трампом Владимир Зеленский отправляется с несколькими целями. Основные среди них: подробно выяснить, какие именно требования для прекращения войны поставил Владимир Путин; согласовать время возможной трехсторонней встречи, добиться от США более жестких санкций против России.