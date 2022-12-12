Нужен был "герой", – политолог предположил, как Россия может использовать Виктора Бута

На днях в результате обмена заключенными между США и Россией на территорию страны-агрессора вернулся печально известный торговец оружием Виктор Бут. И на родине его воспринимают совсем не как преступника.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, возвращение Виктора Бута и общероссийская радость по этому поводу очень хорошо характеризуют происходящее внутри страны-агрессора.

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Почему Бут так важен

Ведь во всех других моментах россияне терпят лишь поражения, и эти поражения связаны с тем, что они бросают своих людей, закапывают их где-то без опознания тел, чтобы они считались пропавшими без вести. В такой ситуации России потребовался некий "герой", какая-то важная история, и Виктор Бут смог попасть под это определение.

Однако на самом деле позже это произведет чрезвычайно отрицательный эффект. Политолог считает, что российское общество вряд ли захочет разбираться в ситуации, чтобы понять, кем является Виктор Бут. Поэтому россияне, скорее всего, просто об этом забудут, а сам "оружейный барон" начнет делать активные шаги в какой-то публичной политике, которая в России тесно связана с украинской темой.

"Мне кажется, что он начнет делать какие-то заявления, и общество поймет, что выбрало не того "героя", потому что этот человек больше из оперы Пригожина, и он больше занимался теми вещами, которыми занимался и занимается сейчас тот же Пригожин", – считает Рейтерович.

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Бут может составить конкуренцию Пригожину

Политолог добавил, что Бут действительно является возможным конкурентом Пригожину. Не стоит забывать, что Бут торговал оружием в Африке, и имел очень серьезные связи. Так что неудивительно, если определенные политические круги в России начнут использовать "оружейного барона" как таран против Пригожина.

Из Бута могут начать создавать альтернативу главе Вагнера, поскольку уже звучали некоторые заявления о преступном прошлом Пригожина. Виктор Бут, хоть и тоже сидел, но имеет определенное преимущество – он был заключенным не в российских тюрьмах, а в американских. А это уже можно представить как борьбу с "проклятым коллективным Западом".

Я думаю, что это станет ясно очень быстро. Им нужно будет либо очень быстро выводить его в публичное пространство и давать ему какую-то роль, либо он просто исчезнет и о нем никто не будет вспоминать,

– подытожил Рейтерович.

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